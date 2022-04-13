Ненавидят из-за русской жены: итальянского мужа Сати Казановой травят в Сети
У Стефано есть крупный YouTube-канал в Италии, на него подписано около 300 тысяч итальянцев. Фотограф занимается и документалистикой, снимает цикл геополитических передач и освещает последние события в мире. По словам Сати Казановой, муж делает это объективно и беспристрастно, но многим это не нравится. «Они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – русская, – пожаловалась Сати Казанова.
Сейчас артистка живет между двумя странами – Россией и Италией, но больше времени проводит в Европе. Там у нее вид на жительство, а скоро выдадут и европейский паспорт, т.к. она пять лет замужем за итальянцем. Сати Казанова признается, что ей не нравится и неприятно отношение европейцев к русским: как будто те никогда и не любили россиян, а притворялись.
Экс-фабрикантка призывает оставаться мудрыми и в любых ситуациях быть людьми. Певица признает, что будет эмигрировать из России, в Италии у нее есть дом, а на Родине пока работа и основной источник дохода. Но в будущем Сати Казанова хочет быть более «независимой территориально от России». Сати Казанова добавляет, что пока ее с Россией держит музыка, но вскоре ничего не удержит ее в Москве.