Ненавидят из-за русской жены: итальянского мужа Сати Казановой травят в Сети

Российская певица Сати Казанова пожаловалась на травлю ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо. С начала войны в Украине в адрес блогера прилетело множество угроз. Итальянца обвиняют в предвзятости из-за русской жены.

У Стефано есть крупный YouTube-канал в Италии, на него подписано около 300 тысяч итальянцев. Фотограф занимается и документалистикой, снимает цикл геополитических передач и освещает последние события в мире. По словам Сати Казановой, муж делает это объективно и беспристрастно, но многим это не нравится. «Они думают, что он предвзято хорошо относится к России, потому что его жена – русская, – пожаловалась Сати Казанова.

Сейчас артистка живет между двумя странами – Россией и Италией, но больше времени проводит в Европе. Там у нее вид на жительство, а скоро выдадут и европейский паспорт, т.к. она пять лет замужем за итальянцем. Сати Казанова признается, что ей не нравится и неприятно отношение европейцев к русским: как будто те никогда и не любили россиян, а притворялись.