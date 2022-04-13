Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отметили первый день рождения дочери

После нелестных высказываний о России, на Валерия Меладзе обрушились тонны хейтерских комментариев и осуждение коллег. Столкнувшись с агрессивной реакцией публики, 56-летний певец перестал публиковать в соцсетях личные фото и видео, чем очень расстроил преданных фанатов.

Правда, сегодня артист сделал исключение и поделился с подписчиками теплым снимком с Альбиной Джанабаевой и их общей дочерью. «Сегодня исполнился год нашей доченьке Агатушке. Год бессонных ночей и волнения, год безграничного счастья! Для нас – это еще один год нашей суетной жизни, а для малышки – это целая жизнь!» – подписал фото Валерий.

Супруга Меладзе также рассказала о своих впечатлениях. По словам экс-солистки «ВИА Гры», она ничуть не меньше мужа страдала от безумно долгих ночей, когда дочь требовала повышенного внимания мамы и папы. «Сегодня нашей девочке исполнился год, это был год бессонных ночей, волнений и безграничного счастья. Любим!» – поделилась звездная мать.

Поклонники пары обрадовались тому, что певцы наконец обновили личные и блоги и показали свою малышку. Подписчики тут же бросились поздравлять девочку и отметили, как она красива.