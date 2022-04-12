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Властям Таллинна предложили создать в городе площадь Шевченко

Limon.ee
Властям Таллинна предложили создать в городе площадь Шевченко
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт
Мэр Таллинна Михаил Кылварт Фото: Remo Tõnismäe

Конгресс украинцев Эстонии обратился к городской управе Таллинна с просьбой поспособствовать появлению в столице площади Шевченко, пишет Rus.ERR.

 

В обращении к градоначальнику она напомнила, что еще в 2004 году на бульваре Мере в Таллинне был посажен Шевченковский дуб, а год спустя рядом с ним установили памятный камень.

«Тарас Шевченко – знаковая и очень почитаемая фигура для украинцев. Почему бы еще и не увековечить его память и топонимом, создав площадь Шевченко? Мы бы хотели назвать именем Тараса Шевченко очень маленькую площадь рядом с дубом», – сказала во вторник Вира Конык в беседе с корреспондентом Rus.ERR.

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