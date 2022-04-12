Властям Таллинна предложили создать в городе площадь Шевченко

В обращении к градоначальнику она напомнила, что еще в 2004 году на бульваре Мере в Таллинне был посажен Шевченковский дуб, а год спустя рядом с ним установили памятный камень.

«Тарас Шевченко – знаковая и очень почитаемая фигура для украинцев. Почему бы еще и не увековечить его память и топонимом, создав площадь Шевченко? Мы бы хотели назвать именем Тараса Шевченко очень маленькую площадь рядом с дубом», – сказала во вторник Вира Конык в беседе с корреспондентом Rus.ERR.