Макаревич: «Я не россиян оскорбил, я конкретно о вас, мудаках. Зря думаете, что вы – вся Россия»

Неделю назад 68-летний Андрей Макаревич решил оправдать тех, кто покинул страну и переехал за рубеж после начала спецоперации на Украине. Музыкант решил встать горой за друзей и хороших знакомых, посетовав на то, что Россия теряет лучших представителей культуры. «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы», – заявил певец в личном блоге.

Естественно, резкие слова не оставили многих равнодушным. На Андрея Вадимовича накинулись буквально все: общественные деятели, политики, депутаты, музыканты. В итоге Макаревич решил высказаться еще раз. И новые слова оказались еще хлеще.

По мнению лидера «Машины времени», множество людей его попросту не так понимают. «Чаще всего пишут: «Макаревич опять оскорбил россиян». «Дальше этой фразы обычно не идут. И я им всякий раз вежливо пытаюсь объяснить: ребята, я не россиян оскорбил, я говорю конкретно о вас, мудаках. Зря вы думаете, что вы – вся Россия», – говорит музыкант.

Артист подчеркивает, что несет ответственность за то, что сказал и сделал, поэтому отвечает за каждую ноту и слово. «А как ее поняли Коля, Ваня или Вася?... Я не нанимался расшифровывать, пусть сами думают», – отрезал Макаревич.