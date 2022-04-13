Наталья Фриске выписалась из роддома

35-летняя Наталья впервые стала матерью 8 апреля. Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась в личном блоге. «Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище!» – написала она.

Конечно же, в числе первых с рождением дочери Наталью поздравили ее родители – Владимир и Ольга. Счастливый дедушка сказал: «Внучку видел, но на руках не держал. Видел на фотографиях, на видео в Интернете. Очень-очень большая! 4470 весит и 58 сантиметров рост. Богатырша! Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие румяные. Есть какое-то сходство с Платоном».

Сегодня маму выписали из клиники. «Наконец-то мы едем домой! Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой. Это так волнительно», – сообщила Наталья.

Теперь семья воссоединится и примет нового домочадца. Тем более заботливые родители Натали подготовили все необходимое для долгожданной внучки. Так, дома малышку уже ждет кроватка, собранная собственноручно Владимиром Борисовичем.