Наталья не может нарадоваться появлению на свет долгожданной дочки. Фриске с нетерпением ждала момента знакомства малышки с бабушкой и дедушкой – и вот он настал! Об этом пишет Starhit.ru.
Наталья Фриске выписалась из роддома
35-летняя Наталья впервые стала матерью 8 апреля. Радостной новостью новоиспеченная мама поделилась в личном блоге. «Добро пожаловать в этот мир, мое сокровище!» – написала она.
Конечно же, в числе первых с рождением дочери Наталью поздравили ее родители – Владимир и Ольга. Счастливый дедушка сказал: «Внучку видел, но на руках не держал. Видел на фотографиях, на видео в Интернете. Очень-очень большая! 4470 весит и 58 сантиметров рост. Богатырша! Похожа на маму, в нашу породу. Губы такие полные, щечки красные такие румяные. Есть какое-то сходство с Платоном».
Сегодня маму выписали из клиники. «Наконец-то мы едем домой! Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой. Это так волнительно», – сообщила Наталья.
Теперь семья воссоединится и примет нового домочадца. Тем более заботливые родители Натали подготовили все необходимое для долгожданной внучки. Так, дома малышку уже ждет кроватка, собранная собственноручно Владимиром Борисовичем.
Пользователи Сети поспешили поздравить звездную семью с важным событием. Поклонники пожелали и малышке, и маме здоровья. «Женщина действительно расцветает после родов. Наталья, выглядите прекрасно!»; «Пусть у вас все будет хорошо! Счастья вам»; «Надеемся, что кроха познакомится не только с бабушкой и дедушкой, но и братом Платоном. Мы верим, что это обязательно случится», – пишут они.