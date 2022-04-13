Продавцы на Центральном рынке Таллинна рассказали, как долго российские товары еще будут на прилавках

Какие российские товары еще можно купить и что будет дальше. Продавцы ярко и эмоционально делились своим мнением и внутренней информацией. Мы прогулялись по отделам бакалеи, заглянули в универсальный отдел и зашли в косметический ларек.

"Машины стоят на границе, поставок ждем с надеждой. Мы заказали 3 фуры с зефиром, конфетами, печеньем: из Москвы, Питера и Брянска, какая из них стоит на границе - мы не знаем. Стоит уже с пятницы, это еще ничего, говорят, что очереди там вообще по 40 километров",

— жалуется продавщица из отдела, которая продает конфеты и печенье.

Бакалея. Центральный рынок Фото: Postimees

"Привоз очень дорогой! На цены посмотрите — 2 евро за литр бензина! Съездите до Москвы и обратно и узнаете, сколько это стоит. Цены улетают в космос. С поставками ничего непонятно, а ведь работу терять не хочется! Нет товара — нет работы."

— эмоционально продолжает женщина.

Бакалея. Центральный рынок Фото: Postimees

На Центральном рынке торговля кипит. Посетители приходят на проверенные точки, покупают привычные им товары. Часть из них уже в дефиците или отсутствуют: полюбившиеся российские и белорусские товары заканчиваются. Так женщина из очереди сетовала на опустевшие полки с её любимыми сухарями с маком и белорусским зефиром.

Оказалось, что из-за перебоев с оплатой не успели сделать заказ и уже вряд ли получится заказать снова.

Соль и сода по прежнему вызывает ажиотаж. Спрос, несмотря на высокую цену, большой.

"Покупают еще как! Это сейчас они стоят по 2 евро, так как товар с нашего склада, а сейчас закупочная цена соды уже 2.17, а ее еще надо привезти, растаможить, на прилавок поставить! А цены на бензин видели!?"

— негодует продавец из соседнего отдела.

Бакалея. Центральный рынок Фото: Postimees

Бакалея. Центральный рынок Фото: Postimees

В отделе российской косметики полки ломятся от количества товара, удовлетворяя спрос самых притязательных покупателей.

Тут тебе и гели для суставов "Два яда", и биоактивный крем для ног "Экстракт пиявки", гель-бальзам для тела "Акулий хрящ", а также "Живокост", "Яд скорпиона", "Змеиный яд" и многое многое другое.

Центральный рынок, отдел косметических средств Фото: Postimees

Продавщица косметического отдела рассказала, что такой богатый выбор обусловлен наличием собственного склада в Эстонии. Его то хозяин и опустошил, выложив весь товар на прилавок.

Центральный рынок, косметический отдел Фото: Postimees

"Всё, хозяин сказал, что машины больше через границу не пускают! Ищет варианты, но пока вот всё, что есть. Выставили на продажу весь товар с нашего большого склада." — признается женщина.

Товар в наличии ещё есть, и даже есть из чего выбрать. Думаю, что бизнесмены не допустят закрытия своих точек и обязательно найдут варианты доставить всеми любимый товар. Вопрос только в цене, а конечная стоимость всё же решает. Возможно, окажется, что суставы не так уж и сильно болят, сода не очень то хорошо отмывает чашки, а на засолку огурцов вполне подойдет обыкновенная мелкая соль. Что будет дальше — никто не знает, но все надеятся на лучшее.