Украинка Александра Маковий, написавшая на спине маленькой дочери Веры контакты в случае своей смерти, теперь находится в безопасности. Об этом рассказывает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на радиопрограмму «The World Tonight», пишет wonderzine.
Украинка, написавшая на спине дочери контакты на случай своей смерти, теперь в безопасности
Украинка, написавшая на спине дочери контакты на случай своей смерти, теперь в безопасности
Сейчас мама с дочкой находятся на юге Франции, где, по словам Маковий, они окружены любовью и заботой.
С Верой всё хорошо. Она слишком маленькая, чтобы понять, что происходит. Она что-то чувствует от меня, но сама слишком маленькая, чтобы понять. Я очень рада, что у неё такой возраст. Очень рада,
— рассказала она.
При этом Маковий отметила, что до сих пор не пришла в себя после изнурительного пути через Молдову и Румынию.