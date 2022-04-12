Кому достанутся 1,5 миллиона долларов Моргенштерна после развода

Пока официального развода не произошло – рэпер занят оформлением гражданства в Израиле, а Дилара начала новые проекты в Эмиратах. Однако сам собой напрашивается вопрос о разделе имущества. Ведь не секрет, что Моргенштерн богат и даже очень.

Как пишет портал Рopcornnews.ru, состояние Алишера равняется 1,5 миллионам долларов. Однако претендовать Дилара может только на те средства, которые ее муж заработал в период их семи месяцев брака, а точнее на половину этой суммы. Естественно, что львиную долю своего состояния он сколотил не за этот период.

Если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч,

— рассказал сайту адвокат Андрей Князев.