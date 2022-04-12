Чтобы осознал серьезность: у Уилла Смита могут отобрать «Оскар»
Чтобы осознал серьезность: у Уилла Смита могут отобрать «Оскар»
Отвесив пощечину Крису Року, Уилл Смит нанес серьезный урон своей репутации. Сначала ему запретили появляться на всех церемониях, которые будет организовывать Американская киноакадемия на протяжении десяти лет.
Однако некоторым такое наказание кажется слишком мягким. Как заметил член киноакадемии Гарри Ленник, такую меру можно сравнить с долгим перерывом для хулигана на игровой площадке. Он считает, что Уилл Смит должен осознать всю серьезность совершенного им преступления.
По мнению Ленника, для этого актеру следует вернуть полученную им со скандалом статуэтку. При этом Смит должен будет заявить, что не достоин этой награды.
«Смиту нужно отправить свой золотой трофей обратно в Киноакадемию экспресс-почтой и публично заявить что-то вроде: “Из уважения к 94-летней истории этой высокой чести я с чистой совестью не считаю себя достойным быть ее обладателем”», — написал Ленник в своей статье для Variety.