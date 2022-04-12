Чтобы осознал серьезность: у Уилла Смита могут отобрать «Оскар»

«Смиту нужно отправить свой золотой трофей обратно в Киноакадемию экспресс-почтой и публично заявить что-то вроде: “Из уважения к 94-летней истории этой высокой чести я с чистой совестью не считаю себя достойным быть ее обладателем”», — написал Ленник в своей статье для Variety.