Вы перехотите лететь в космос: ужасные вещи, ожидающие вас на МКС

Как правило, мы даже на миг не можем допустить, что осуществление нашей мечты способно нас разочаровать. Тем не менее в космосе не все так идеально и привлекательно, как может казаться романтикам и мечтателям, стремящимся там побывать.

Во-первых, там очень плохо пахнет. МКС пропиталась запахом потных ног и немытого тела.

Во-вторых, на Земле вы бы не стали пить эту воду, потому что она представляет собой синтез из мочи космонавтов. Чем больше воды регенерируется из мочи, поступающей в два туалета на борту МКС, тем меньше ее потребуется доставлять с Земли дорогостоящими рейсами грузовых кораблей. Но у нее все же есть плюс: она по вкусу ничем не отличается от привычной нам питьевой воды.

В-третьих, душа там нет, и космонавты не стирают свою одежду, а просто носят ее так долго, как могут, а потом утилизируют. Чтобы освежить кожу, у них есть влажные салфетки, жидкое мыло и несмываемый шампунь. Вот и все гигиенические средства, поэтому понятно, почему там так неприятно пахнет. А еще в воздухе летают ороговевшие чешуйки кожи, которые на Земле, как правило, незаметно падают вниз.

В этом нюансе есть свое преимущество, как признался астронавт Скот Келли: в первые же месяцы у него отвалились все мозоли, пятки стали как у младенца, но этому обстоятельству другие члены экипажа радовались не так сильно.

В-четвертых, там все время заложен нос, а слезы вообще под строгим запретом, так что прослезиться от счастья или горя не получится, потому что слезы не выкатываются из глаз, а остаются внутри, что доставляет много неприятных ощущений. Хотя один из пилотов однажды видел, как слезы летали вокруг него. Но в космосе засада не только с глазами: оказывается, жидкость из носа, которая в привычных условиях обычно незаметно проглатывается, при микрогравитации остается в носу, что провоцирует постоянную заложенность. Может, это и хорошо, поэтому они и могут выносить тот смердящий запах, который их окружает.

А еще космическая станция просто кишит бактериями и различными микробами, ведь поддерживать стерильность там просто невозможно. Так что нужно просто смириться с тем, что рядом с тобой находится около 4200 видов бактерий.