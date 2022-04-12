Кто-то коллекционирует старые иконы, как Григорий Лепс, кто-то собирает антиквариат, как Евгений Петросян, а вот Кристина Орбакайте заметно выделяется на фоне своих звездных коллег, сообщает Blitz.
«Моя слабость»: Орбакайте проболталась о неожиданной зависимости
«Моя слабость»: Орбакайте проболталась о неожиданной зависимости
Как призналась дочь Примадонны, в доме у нее огромная коллекция брюк черного цвета. На них артистка готова тратить целое состояние.
Орбакайте считает, что штаны — это самый универсальный предмет гардероба.
«У меня коллекция черных брюк. В моем гардеробе очень много черного. Это моя слабость, потому что я все время в дороге, а модели темного цвета — универсальная вещь. Широкие, узкие, капри, кюлоты, стрейч, кожа. Их можно носить и в городе, и в поездке, можно надеть на вечер», — призналась певица в интервью порталу Woman.
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