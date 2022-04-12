«Моя слабость»: Орбакайте проболталась о неожиданной зависимости

«У меня коллекция черных брюк. В моем гардеробе очень много черного. Это моя слабость, потому что я все время в дороге, а модели темного цвета — универсальная вещь. Широкие, узкие, капри, кюлоты, стрейч, кожа. Их можно носить и в городе, и в поездке, можно надеть на вечер», — призналась певица в интервью порталу Woman.