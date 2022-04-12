Жириновский перед смертью назвал самую большую ошибку своей жизни

В одном из интервью покойный народный избранник признался, что во время брака влюбился в другую. Случилось это в Тбилиси.

«Ненужная честность меня подвела. Надо было написать: „Галина, я нашел другую“. И там, в Тбилиси, подать заявление в ЗАГС с Виолеттой. Был бы счастлив. Но тогда бы вы у меня интервью не брали. Я бы сидел в Тбилиси сейчас, на берегу моря — персики, виноград, тесть, теща, хачапури, молодое вино», — цитировали политика в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.