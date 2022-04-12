Владимир Жириновский был женат всего один раз, но перед смертью он успел рассказать, что морально готовился уйти от своей супруги, сообщает Blitz.plus.
Жириновский перед смертью назвал самую большую ошибку своей жизни
Жириновский перед смертью назвал самую большую ошибку своей жизни
В одном из интервью покойный народный избранник признался, что во время брака влюбился в другую. Случилось это в Тбилиси.
Выбор пришлось делать незамедлительно. К сожалению, как вспоминал Жириновский, он сделал его не в пользу своего личного счастья.
«Ненужная честность меня подвела. Надо было написать: „Галина, я нашел другую“. И там, в Тбилиси, подать заявление в ЗАГС с Виолеттой. Был бы счастлив. Но тогда бы вы у меня интервью не брали. Я бы сидел в Тбилиси сейчас, на берегу моря — персики, виноград, тесть, теща, хачапури, молодое вино», — цитировали политика в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.
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