ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО ПОЧТИ ЗА 5000 ⟩ В Таллинне открылся мультибрендовый бутик: смотрим на цены и ахаем

Магазин, расположенный на Пярнуском шоссе в двух шагах от Детского мира, называется Maximalist. Многие годы на этом месте располагался ювелирный, но, видимо, спрос на продукцию упал, и помещение выкупила хозяйка соседнего бутика MaxMara. И - вуаля! - перед нами новенький бутик со сногсшибательными нарядами.

Представленные марки - это известные в модной индустрии Marni, Erdem, Proenza Schouler, Agnona, немного одежды MaxMara и бренд Roberta Einer, чьи платья надевали Белла Хадид и Дуа Липа.

Жемчужина нового бутика - летние пальто итальянской фирмы Agnona почти за 5000 евро. Безусловно, это тончайшая шерсть, шелковая внутренность карманов, невероятная легкость и мягкость. Два пальто на наш маленький город - белое и небесно-голубого цвета. Кстати, на официальном сайте бренда такой двойное кашемировое пальто стоит столько же.

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова

Фото: Лиана Турпакова