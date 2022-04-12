В Таллинне открылся новый мультибрендовый бутик. В ассмортименте одежда, обувь и аксессуары известных домов моды, а также эстонского дизайнера Роберты Эйнер, которая больше известна за пределами нашей страны. Цены - астрономические и кусаются слишком сильно. Смотрим и выбираем подходящий наряд!
ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО ПОЧТИ ЗА 5000 ⟩ В Таллинне открылся мультибрендовый бутик: смотрим на цены и ахаем
Магазин, расположенный на Пярнуском шоссе в двух шагах от Детского мира, называется Maximalist. Многие годы на этом месте располагался ювелирный, но, видимо, спрос на продукцию упал, и помещение выкупила хозяйка соседнего бутика MaxMara. И - вуаля! - перед нами новенький бутик со сногсшибательными нарядами.
Представленные марки - это известные в модной индустрии Marni, Erdem, Proenza Schouler, Agnona, немного одежды MaxMara и бренд Roberta Einer, чьи платья надевали Белла Хадид и Дуа Липа.
Жемчужина нового бутика - летние пальто итальянской фирмы Agnona почти за 5000 евро. Безусловно, это тончайшая шерсть, шелковая внутренность карманов, невероятная легкость и мягкость. Два пальто на наш маленький город - белое и небесно-голубого цвета. Кстати, на официальном сайте бренда такой двойное кашемировое пальто стоит столько же.