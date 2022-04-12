Возраст является помехой: стало известно, как пожилой Петросян сумел зачать

В свое время развод известного телеведущего и его давней спутницы Елены Степаненко наделал немало шума. Поначалу «ветреного» юмориста осуждали даже его самые преданные поклонники. Как ни крути, но с очаровательной рыжеволосой домой Евгений Петросян провел целую жизнь, пока однажды не поддался чарам своей помощницы Татьяны Брухуновой.

В долговечность союза молодой уроженки Тулы и пожилого артиста тогда поверили далеко не многие, но каково же было удивление, когда пару лет назад в микроблоге Петросяна появился его совместный снимок с очаровательным пухлым малышом, приходящимся ему законным сыном.

Понятное дело, поклонники и недоброжелатели первым делом стали гадать – каким образом в семье пожилого Петросяна (артист впервые показал Вагана в день своего 75-летия) появился долгожданный наследник. Молодая супруга сразу же пресекла все попытки пользователей разузнать об истории, предшествующей ее беременности. Со слов Татьяны Брухуновой – кроха был выношен и рожден естественным путем.

Увы, заявления музы телеведущего убедили далеко не всех скептиков, многие из которых и по сей день уверены – беременность жены Петросяна так или иначе связана с процедурой ЭКО или услугами суррогатной матери. Несмотря на комментарии вездесущих интернет-пользователей, пытающихся и по сей день разгадать «тайну» рождения двухлетнего Вагана Петросяна, сатирик и его молодая жена продолжают наслаждаться гармоничными отношениями в своем пусть и неравном, зато счастливом браке.