4 апреля Дмитрию Нагиеву стукнуло 55. Он называет себя белкой в колесе, которая сдохла, а колесо все крутится. Говорит, что устает от такого количества проектов, но отказываться считает непозволительной роскошью. Поэтому неудивительно, что только за прошлый год шоумен заработал почти 500 млн руб (примерно 5,5 миллионов евро). И Дмитрий знает, в чем секрет его такой бешеной трудоспособности.
Дмитрий Нагиев молится о здоровье внебрачной дочери
Вот несколько интересных фактов о юбиляре.
1. - Все мои аксессуары куплены в ломбардах и крошечных мастерских на задворках европейских улиц, - поделился артист. - Все 27 килограммов моих украшений для меня что-то значат. В ухе нет-нет да и появляется бриллиант, но больше ни одного дорогого в смысле цены украшения у меня нет.
Левое ухо ему проколола в студенчестве бабка в подземном переходе.
Дмитрий любит четки (успокаивают нервы), серебряные черепа, массивные бусины, сердца. А любимый кулон в виде ключа обладает самой сильной магией: нося его, способен открыть любую дверь, сообщает eg.ru.
2. Дмитрий считает, что сложён непропорционально, поэтому расстегивает рубашку едва ли не до пупа.
- Это не из желания показать красивые сиси, а чтобы руки не казались короткими, - объясняет Нагиев. - Потому что у всех нормальных людей они достают до попы, а у тебя - с трудом до талии.
3. Оказывается, он может и всплакнуть:
- Не плачут только дураки. Во-первых, пускать слезу полезно для здоровья. А во-вторых, если ты неспособен плакать, то как ты сможешь проявить нежность, заботу или отчаяние, когда твоя любимая или ребенок заболели? Я иногда люблю взрыднуть - меня легко растрогать. Просто ненавижу фильм «Белый Бим Черное ухо» - в самом конце я лично готов залезть в этот грузовик и делать псу искусственное дыхание рот в нос… Так же и с «Титаником» - терпеть не могу концовку!
4. Однажды Дмитрий пытался бросить курить. Пять лет не смолил, а потом взялся за старое - мол, от переживаний. Сейчас курит через раз электронку и обычные.
- Нахожусь в состоянии борьбы. Но если я поборю все мои вредные привычки, жизнь потеряет смысл, - заявляет Нагиев.
5. Первая жена актера - радиоведущая Алиса Шер - говорит об интимной жизни с Дмитрием только хорошее:
- В постели Дима всегда был на высоте! Начиная с первой брачной ночи на скрипучей кровати в общаге до безудержного секса на испанском пляже.
Алиса родила Нагиеву старшего сына Кирилла, который тоже стал артистом.
Кстати, именно в честь Алисы Нагиев набил тату на левом предплечье Te amo es mecum («Люблю тебя, будь со мной»). Спустя годы рядом с этой надписью появилась другая - Te amo et semper amada («Люблю тебя и всегда буду рядом»). К кому она обращена - тайна за семью печатями.
Брак с Шер разрушила привычка, в которую превратилась любовь, - это со слов Дмитрия.
- Если бы я знал, как этого избежать, наверное, спас бы свой первый брак и сегодня в моей жизни все было бы иначе.
6. Младший сын Дмитрия - от Натальи Коваленко, с которой он работал на питерской радиостанции. Марку 13 лет.
На три года моложе мальчика - Мира, дочка, рожденная некой Анной Спектор. После рождения третьего ребенка на правой руке шоумена появилась молитва на латыни:
Angelus meus. Quantum mild cume.
Liberos meos. Da salutem in multa
saecula vivere dignitate, felicitatem,
amorem, ne luxuriae sit. Cum amore.
(«Мой ангел, насколько это возможно, дай моим детям здоровья на многие века, пусть живут в достоинстве, счастье, любви. С любовью».)
7. Страсть к оригинальным модным вещам у него из далеких 80-х, когда фарцевал на питерской «Галере».
- Я прошел и тряску финских автобусов, и шантаж наших милицейских органов. Но всегда с тоскливой улыбкой буду вспоминать те свои потертые «левисы» и нейлоновую дутую куртку «Макмаунд» с накладными карманами, которая стоила три месячных инженерских оклада, - подмигивает здоровой частью лица Дмитрий.
Нагиев предпочитает затариваться в маленьких европейских лавочках. Говорит, там всегда можно отрыть что-то необычное и штучное.
ЗОВ ПРЕДКОВ
Захарий Мельников
Дед Дмитрия по маме служил в личной охране Сталина; политрук 20-й стрелковой дивизии НКВД, в РККА с 1941 г., был тяжело ранен под невской Дубровкой - пуля вошла в 3 - 4 см от сердца и вышла из спины.
Людмила Мельникова
Бабушка по отцу пела в Кировском театре.
Николай (Гулам) Нагиев
Дед нашего героя по отцу после Первой мировой с родителями-арабами бежал из Ирана в Ашхабад. По дороге родители умерли от голода, и мальчик попал в туркменский детский дом, где ему дали фамилию Нагиев в честь людей, которые его туда привели, а также новое имя - Николай. Умер от гангрены, когда внуку Диме было 9 лет.
Гертруда Цопке
Бабушка Дмитрия по отцу - наполовину немка, наполовину латышка. В память о ней шоумен сделал тату в виде большого католического креста. А египетский Анкх на предплечье по соседству - символ тайных знаний и мощный оберег от сглаза и болезней. До брака с Николаем служила балериной в кордебалете Большого театра.
Людмила Нагиева
Мама Дмитрия - филолог, доцент на кафедре иностранных языков в питерской Военной академии связи. Умерла осенью 2015 года в возрасте 76 лет.
Владимир Нагиев
Отец шоумена до 17 лет играл в Театре Красной армии, потом работал на Ленинградском оптико-механическом заводе. Ушел из семьи, когда Дмитрий еще даже в школу не ходил.
Евгений Нагиев
Брат Дмитрия на 4 года его моложе. Увлекался гонками, служил в милиции, в РОВД в Санкт-Петербурге, работал начальником охраны на большой ночной дискотеке в кинотеатре «Художественный», пробовал себя в качестве инструктора по бодибилдингу, тренировал брата. Владел автомойкой, а сейчас переключился на сеть гостевых домов «Блюз». Их пока три, и они в центре Питера. Стартовым капиталом помог знаменитый брат.
- А Женя всё окропил - всеми средствами, известными человечеству, включая мочу единорога, - в свойственной манере подметил Дмитрий.
Наталья Милова
Есть у шоумена и старшая двоюродная сестра Наталья. Она живет в 110 км от Санкт-Петербурга, с 2010 года владеет конным клубом «Три пчелы». С помощью иппотерапии лечит детей с ДЦП. Бывали случаи, что ребят на ноги ставила своими волшебными методиками.
В канун Нового, 2020 года овдовела. В браке была 22 года, родила двоих сыновей, которые уже осчастливили ее несколькими внуками.
С Дмитрием сейчас видится нечасто. А раньше он даже их с мужем на «Большие гонки» за компанию во Францию возил.