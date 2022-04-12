Дмитрий Нагиев молится о здоровье внебрачной дочери

Вот несколько интересных фактов о юбиляре.

1. - Все мои аксессуары куплены в ломбардах и крошечных мастерских на задворках европейских улиц, - поделился артист. - Все 27 килограммов моих украшений для меня что-то значат. В ухе нет-нет да и появляется бриллиант, но больше ни одного дорогого в смысле цены украшения у меня нет.

Левое ухо ему проколола в студенчестве бабка в подземном переходе.

Дмитрий любит четки (успокаивают нервы), серебряные черепа, массивные бусины, сердца. А любимый кулон в виде ключа обладает самой сильной магией: нося его, способен открыть любую дверь, сообщает eg.ru.

2. Дмитрий считает, что сложён непропорционально, поэтому расстегивает рубашку едва ли не до пупа.

- Это не из желания показать красивые сиси, а чтобы руки не казались короткими, - объясняет Нагиев. - Потому что у всех нормальных людей они достают до попы, а у тебя - с трудом до талии.

3. Оказывается, он может и всплакнуть:

- Не плачут только дураки. Во-первых, пускать слезу полезно для здоровья. А во-вторых, если ты неспособен плакать, то как ты сможешь проявить нежность, заботу или отчаяние, когда твоя любимая или ребенок заболели? Я иногда люблю взрыднуть - меня легко растрогать. Просто ненавижу фильм «Белый Бим Черное ухо» - в самом конце я лично готов залезть в этот грузовик и делать псу искусственное дыхание рот в нос… Так же и с «Титаником» - терпеть не могу концовку!

4. Однажды Дмитрий пытался бросить курить. Пять лет не смолил, а потом взялся за старое - мол, от переживаний. Сейчас курит через раз электронку и обычные.

- Нахожусь в состоянии борьбы. Но если я поборю все мои вредные привычки, жизнь потеряет смысл, - заявляет Нагиев.

5. Первая жена актера - радиоведущая Алиса Шер - говорит об интимной жизни с Дмитрием только хорошее:

- В постели Дима всегда был на высоте! Начиная с первой брачной ночи на скрипучей кровати в общаге до безудержного секса на испанском пляже.

Алиса родила Нагиеву старшего сына Кирилла, который тоже стал артистом.

Кстати, именно в честь Алисы Нагиев набил тату на левом предплечье Te amo es mecum («Люблю тебя, будь со мной»). Спустя годы рядом с этой надписью появилась другая - Te amo et semper amada («Люблю тебя и всегда буду рядом»). К кому она обращена - тайна за семью печатями.

Брак с Шер разрушила привычка, в которую превратилась любовь, - это со слов Дмитрия.

- Если бы я знал, как этого избежать, наверное, спас бы свой первый брак и сегодня в моей жизни все было бы иначе.

6. Младший сын Дмитрия - от Натальи Коваленко, с которой он работал на питерской радиостанции. Марку 13 лет.