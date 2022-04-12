Лариса Долина показала себя без макияжа и укладки

Лариса Долина поразила поклонников своим необычайным преображением. Так, за последний год певица похудела на 21 килограмм и обновила гардероб. Теперь Долина может себе позволить надевать короткие платья или яркие костюмы, не боясь подчеркивать свои формы.

Недавно артистка выложила видео с репетиции, на которой она была «в натуральном виде»: без макияжа и укладки. При этом Долина была одета в ярко-красный костюм в спортивном стиле. «Продолжается репетиционный процесс: готовимся к гастрольным поездкам!» — заявила звезда.