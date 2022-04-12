Похороните меня в пуантах: Волочкова устроила истерику у здания суда

Бывшая прима устроила истерику у здания Тверского суда. Анастасия Волочкова предстала перед зданием суда едва передвигая ногами.

Не обращая внимания на пешеходный переход, она перешла дорогу в удобном для себя месте, по пути раскланиваясь со встречными машинами.

Поджидающим ее журналистам Волочкова пожаловалась на ужасное самочувствие. “Мое самочувствие — ужасное! Если умру от этих стрессов, пожалуйста, похороните меня в пуантах!” – заявила рыдающая артистка.

Как отмечает НТВ, балерина не скрывала от окружающих что к 10 часам утра она уже немало «приняла на грудь», посоветовав всем следовать ее примеру. «Люди добрые, я в 7 утра проснулась, для меня несвойственно это, я только засыпаю в это время», – призналась балерина собравшимся.

Беседуя с журналистами, танцовщица призналась, что сегодня «позволила себе» больше обычного. На лице Анастасии макияж был наложен явно нетвердой рукой и тональный крем напоминал пятна леопарда. До такого жалкого состояния балерину, по ее словам, довели злые соседи, подавшие на нее иск за нарушение общественного порядка, когда Волочкова решила присесть под елкой по нужде на своем участке.