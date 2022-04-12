Чулпан Хаматова рассказала, почему сотрудничала с властью и поддержала Путина

Чулпан Хаматова была одной из ведущих актрис московского театра «Современник» и одним из учредителей детского онкологического фонда «Подари жизнь». В свое время она получила поддержку от президента России Владимира Путина на строительство клиники, а также приняла участие в его предвыборной президентской кампании.

В интервью LTV она объяснила, почему приняла решение сотрудничать с властями и почему участвовала в предвыборной кампании Путина.

«Тогда, 10 лет назад, я не могла себе представить ни Крым, ни Донбасс, если мы говорим про ролик. Сотрудничать с властью в ситуации, когда ты хочешь эффективно помочь врачам, которые лечат детей от рака, ты не можешь поменять законы, которые вредят пациентам, без сотрудничества с властью. Ты должен быть с ними в контакте, ты должен устанавливать этот диалог, если ты хочешь менять систему помощи в своей стране.

Нам это удалось. 73 тысячи детей, которым мы помогли, это результат этих перемен. Для этого требовалась специализированная клиника, которую начали строить наши врачи благодаря приезду Путина в больницу... Врачи убедили Путина, что такую клинику смогут построить только немцы. А на этом лакомом куске можно прекрасно заработать», – сказала Хаматова.

В интервью актриса рассказала о коррупционных схемах в строительной отрасли, которые осложняли ситуацию.

«Весь строительный бизнес устроен по-своему, у них свои законы. Это была огромная клиника... Мы встретились с врачами, и они вдруг говорят, что из бюджетной строки хотят убрать профессию онколога-гематолога. Это означало, что врачей, которые придумали эту клинику и уговорили Путина, можно было просто выкинуть как котят. Это было прямо накануне выборов.

Потом, когда ко мне пришли и спросили: "Не согласитесь ли вы записать ролик?" Мне пришлось сделать этот очень тяжелый выбор. Я понимала, что если я откажусь, у меня больше не будет возможности защищать наших врачей. Мы попали в уникальную западню. За возможность помогать другим нам самим пришлось платить».