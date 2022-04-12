Певица МакSим наконец-то даст первый большой концерт после болезни

Пока врачи спасали жизнь артистки, вся страна переживала за молодую женщину, маму двух детей. Марина с помощью врачей победила болезнь и занялась реабилитацией. Повышенный интерес к артистке остался не только со стороны преданных поклонников – многие переживают за здоровье звезды и хотят увидеть ее здоровой на сцене. И вот она возвращается.

Зимой поступали тревожные новости: после болезни голосовые связки артистки были в порядке, но для того, чтобы брать высокие ноты – важно правильное дыхание. После серьезного поражения легких с этим могут возникать проблемы. Говорили, что Марина не могла петь в полную силу. Но МакSим часто бывала в звукозаписывающей студии: это дает возможность работать с голосом и звуком; можно писать кусками, обрабатывать, вытягивать определенные фрагменты. Записать новую песню проще, чем выступить вживую – на помощь артисту приходят технологии и опытные звукорежиссеры. МакSим выпустила в этом году дуэтную песню с Егором Кридом – звезды перепели свой старый хит «Отпускаю». На следующей неделе выходит еще одна премьера. Артистка занималась вокалом.