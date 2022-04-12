Прожигает отцовские деньги: сына Бекхэма раскритиковали за свадьбу стоимостью три с половиной миллионов долларов

Бруклин Бекхэм и его родители подверглись жесткой критике в соцсетях. Свадьба 23-летнего сына известного футболиста и дочери американского миллиардера Нельсона Пельтца Николы показалась пользователям «пиром во время чумы», а молодоженов назвали оторванными от реальности. Почему торжество, которого ждали около двух лет, вызвало гнев у публики?

Свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, стоявшую их родителям $3,5 млн, раскритиковали за неприличную роскошь, сообщает Daily Mail. В социальных сетях сочли широкий размах торжества неуместным на фоне событий на Украине и роста стоимости жизни в Великобритании и США.

Многие комментаторы сочли, что деньги, потраченные на организацию торжеств, можно было отдать нуждающимся. «Свадьбы — это прекрасно. Но свадьбы стоимостью 3,5 миллиона долларов в такие непростые для всех времена, как сейчас, — это дурной тон. Было бы чудесным жестом со стороны Бекхэмов и Пельтц устроить более скромную церемонию и пожертвовать оставшиеся деньги на благотворительность», — высказывали мнение пользователи соцсетей.

Многие были более категоричны. «Дэвид Бекхэм и его Posh Spice тратят миллионы на показуху, когда у Америки, да и всего мира, финансовые проблемы», — написал один из разъяренных пользователей. «Свадебный мусор Бекхэмов! Тратить такие деньги, когда люди голодают, это позорно», — добавлял другой. «Они сорят деньгами, в то время как нам не на что купить продукты и бензин. Иначе, как пиром во время чумы, не назовешь!» — заключал третий.

Некоторые сочли, что выставлять напоказ богатство со стороны молодоженов и их родителей было неприлично. «Только представьте, они справляют свадьбу за 3,5 миллиона долларов, пока где-то гибнут люди, — заявил один из пользователей. Интересно, не приходило ли им всем в голову, что эти деньги могли бы спасти сотни, если не тысячи, жизней?»

Среди критиков были и те, кто обратил внимание: оплачивали торжество родители молодых, в то время как сами они еще ничего не заработали. «Есть что-то гротескное в этой свадьбе. У Бруклина Бекхэма в его 23 года нет работы. Вместо того, чтобы найти ее, он прожигает отцовские деньги», — говорилось в одном из комментариев.