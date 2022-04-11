Ксения Собчак объяснила очередной отъезд из России

Политическая обстановка в мире некоторых звезд российского шоу-бизнеса заставила пересмотреть взгляды: кто-то в спешке и сверкая пятками уехал из России, заявив, что это отпуск или лечение, другие остались верны родине. Но Ксения Собчак, кажется, еще не определилась, по какую сторону баррикад она находится.

Недавно вернувшаяся из Израиля в Россию знаменитость вновь улетела. Поздно вечером она была замечена в аэропорту при посадке на рейс в Тель-Авив. Сообщение об очередном отъезде быстро распространилось по сети, и на Собчак вновь обрушились обвинения в предательстве родины. В этот раз телеведущая не стала отмалчиваться, а попыталась оправдаться, отметив, что у нее была запланирована рабочая поездка. Причем летит она в Ригу, а в Тель-Авиве у нее лишь пересадка.

«Больше всего в моей работе я не люблю командировки, которые выпадают на выходные. Ужасно скучаю по Платону. На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул», – отметила Собчак в социальной сети.