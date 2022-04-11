Рената Литвинова из Парижа: «Мама и много кто ждут меня в Москве…»

55-летняя Рената Литвинова активно ведет Telegram-канал, в котором делится моментами жизни в Париже. Несмотря на роскошный вид из окна, актриса все же скучает по российской столице. Сегодня о мегаполисе звезде напомнили птицы, которых она ласково называет по прозвищу домашнего питомца – голубя Сережа.

«Выход в город. Встретила моих Сереж из прошлой мирной московской жизни. Такой раскосяк. Здесь кажущийся мир: выборы французского президента, кафе и кофе, но каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого… А моя родная мама и много кто ждут меня в Москве…» – пишет блондинка.

Поклонники с сочувствием отнеслись к переживаниям кумира. Они заявили, что также с нетерпением ждут ее спектаклей. «Гармонии, приятностей, все будет хорошо! Мы любим вас. Солнышка в душе, дорогая, Рената!»; «Наслаждайтесь Парижем. Весна в Париже — это, наверное, замечательно! Удивляйте нас и себя новыми нарядами и эмоциями! Улыбнитесь»; «Я ее обожаю всегда нравилась мне неземная женщина», – восторгаются фанаты.