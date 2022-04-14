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Индекс Maiuspala: где купить самую дешевую коробку конфет

Виктория Соломончук
, Журналист
Индекс Maiuspala: где купить самую дешевую коробку конфет
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Коробка конфет Maiuspala
Коробка конфет Maiuspala Фото: Toomas Tatar

Редакция Limon очень любит не только кислое, но и сладкое, поэтому перед праздником cветлой Пасхи решили пройтись по столичным магазинам с ревизией и сравнить цены на самую пасхальную коробку конфет – Maiuspala

Ни для кого не секрет, что ценообразование в магазинах зависит от многих факторов, но тем не менее, конечная цена всегда остается на совести продавца. 

Перед пасхальными праздниками мы решили прогуляться по основным магазинам Таллинна и сравнить цены на вкуснейшую классику фабрики Kalev — на коробку конфет Maiuspala.

Рекордсменом в категории "Самая высокая цена" становится, ожидаемо, Stockmann: 6.10€

Maiuspala в Stockmann
Maiuspala в Stockmann Фото: Postimees

Победителем в категории "Самая низкая цена" становится: RIMI — 3.79€

Самую большую скидку от первоначальной цены предлагает Selver. Без карты клиента стоимость составит 5.59€, с картой клиента — 3.99€

Ну, а в категории "Ни туда и ни сюда" Prisma — 4.39€

Maiuspala в магазине Prisma
Maiuspala в магазине Prisma Фото: Postimees
Фото Maiuspala из разных магазинов Таллинна
Фото Maiuspala из разных магазинов Таллинна Фото: Postimees

Удивтельным стало то, что на сайте самого производителя конфет цена оказалось не самой выгодной, хотя логично было бы предположить, что именно там цена могла бы быть наименьшей.

Скриншот с сайта Kalev
Скриншот с сайта Kalev Фото: kalev.eu

                  Поздравляем вас с праздником светлой Пасхи!

А какие ваши самые любимые конфеты? Пишите в комментариях!

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