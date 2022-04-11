Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова устроилась на работу в немецкое издание

Теперь Овсянникова будет корреспондентом издания Die Welt. В ее обязанности будет входить освещение событий в России и на Украине. О переменах на профессиональном поприще Марины сообщил представитель издательского концерна Axel Springer. Правда, сама женщина пока не прокомментировала свое назначение, более того, неизвестно, эмигрировала ли она в Германию.

Еще недавно Овсянникова заявляла, что не собирается покидать родную страну. «Я патриотка, мой сын – еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», – признавалась 43-летняя журналистка в различных интервью.

По поводу поступка Марины негативно высказывался ее коллега по Первому каналу Кирилл Клейменов. Он сравнил поступок Овсянниковой с предательством.