Еще недавно бывшая редактор Первого канала заявляла, что не покинет Россию. Но сегодня стало известно, что Марина Овсянникова якобы нашла работу в немецком издании, пишет Starhit.ru.
Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова устроилась на работу в немецкое издание
Теперь Овсянникова будет корреспондентом издания Die Welt. В ее обязанности будет входить освещение событий в России и на Украине. О переменах на профессиональном поприще Марины сообщил представитель издательского концерна Axel Springer. Правда, сама женщина пока не прокомментировала свое назначение, более того, неизвестно, эмигрировала ли она в Германию.
Еще недавно Овсянникова заявляла, что не собирается покидать родную страну. «Я патриотка, мой сын – еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», – признавалась 43-летняя журналистка в различных интервью.
По поводу поступка Марины негативно высказывался ее коллега по Первому каналу Кирилл Клейменов. Он сравнил поступок Овсянниковой с предательством.
«Эмоциональный порыв – это одно, а предательство – совсем другое. И когда человек предает свою страну, а заодно и всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет, предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус – кстати, чтобы и предыдущего не лишиться, акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты... Так вот, предательство – это всегда личный выбор человека. От него не убережешь, как известно», – заявлял он.