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Вот это фигура: очень сексуальная Меган Фокс в обтягивающем мини-платье

Limon.ee
Вот это фигура: очень сексуальная Меган Фокс в обтягивающем мини-платье
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Меган Фокс
Меган Фокс Фото: Matt Winkelmeyer

За последний год стиль Меган Фокс кардинально изменился, пишет Peopletalk.

Ее стиль - это все работа звездного стилиста Мейв Рейли, которая подбирает актрисе наряды для светских мероприятий.

Накануне звезда появилась на красной дорожке премии Daily Front Row Awards. Меган была одета в кофейное трикотажное мини-платье с корсетом, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Эффектный образ дополнили нюдовый макияж, локоны и бронзовые туфли на платформе.

Меган Фокс на красной дорожке
Меган Фокс на красной дорожке Фото: Matt Winkelmeyer
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