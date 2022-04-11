Вот это фигура: очень сексуальная Меган Фокс в обтягивающем мини-платье

Ее стиль - это все работа звездного стилиста Мейв Рейли, которая подбирает актрисе наряды для светских мероприятий.

Накануне звезда появилась на красной дорожке премии Daily Front Row Awards. Меган была одета в кофейное трикотажное мини-платье с корсетом, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. Эффектный образ дополнили нюдовый макияж, локоны и бронзовые туфли на платформе.