Британцы готовятся к похоронам королевы Елизаветы

Как уже не раз сообщалось, за последний год состояние здоровья 95-летней Елизаветы заметно ухудшилось. А после того, как недавно переболела ковидом, она по состоянию здоровья вынуждена отказываться от появлений на публике. Единственным исключением стало участие королевы в поминальной службе по ее скончавшемуся в прошлом году супругу принцу Филиппу. И британцы теперь не могут игнорировать вероятность того, что монархиня может покинуть это мир в любой момент, к чему они должны быть готовы. И хотя никто не желал бы приблизить это событие, как стало известно, запущена расширенная программа подготовки к похоронам монархини. Об этом сообщило издание The Sun.

Об одной из подробностей предстоящего ритуала поведало изданию официальное лицо, глава совета Хранителей церковных колоколов Вики Чэпмен. Он рассказал, что уже начата подготовка к траурному перезвону колоколов в храмах по всей Британии, которым будет отмечена кончина монархини. Дело в том, что в случае смерти короля или королевы, колокола по усопшему должны звонить совсем не так, как обычно, а приглушенно. Для этого на каждый колокол надеваются специальные кожаные «муфты». И понадобится огромное количество таких приспособлений, чтобы обеспечить ими все церкви. А так как предприятий, производящих подобную продукцию, в стране очень немного, на выполнение всего заказа понадобится время. Так что производителям имеет смысл поторопиться.

Как объяснил мистер Чэпмен, на самом деле в церквях уже есть приспособления для частичного приглушения колокольного звона, но не совсем такие, какие понадобятся для похорон Елизаветы. В храмах всегда имеются полумуфты, которые делают звук только менее звонким — они используются, к примеру, для перезвона по случаю Дня поминовения павших в войнах. Но в случае смерти монарха требуется гораздо более приглушенный звук. В последний раз такие муфты использовались в феврале 1952 года, по случаю похорон отца Елизаветы — короля Георга VI. Но с тех пор муфты пришли от времени в состояние негодности. Так что теперь придется изготовить новые.