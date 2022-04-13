Смотрите, как менялась упаковка любимых эстонских сырочков на протяжении 70 лет!

Глазированный творожный сырок родился в СССР в 1930-х годах – сначала в качестве большевистской версии творожной пасхи.

Однако первые сырочки были совсем не сладкими, а скорее солеными - в них содержались перец и корица.

Массовое промышленное производство было налажено только в 1950-х годах. В основном сырки выпускали двух видов: ванильные и с какао. Их упаковывали в фольгу, срок хранения – максимум трое суток.

В 1957 году изобрели пленку флоупак, благодаря чему срок жизни сырка увеличился до 15 дней.

Когда глазированные сырки появились в эстонских магазинах в 1953 году они стали настоящим культовым продуктом. Ульве Колк была первым художником на Тартуском молочном комбинате, она оформила все те памятные упаковки глазированных сырков.

Сырки продавались по 4 штуки и по 7 упаковок в коробке.

В 1980-х годах они стали дефицитным товаром, и сладкоежки радовались всякий раз, когда их можно было найти в магазинах.

В начале 1990-х годов любимое лакомство вновь появилось на полках магазинов. Производители продолжали изобретать новые вкусы и начинки для них, так что сегодня от выбора в магазине захватывает дух.

Перевод слово «кохуке» означает маленький пакетик с творогом. Слово «кохуке» на самом деле является новомодным словом, которое вошло в обиход в результате конкурса слов в 1972 году. До этого он использовался как название творожного сыра. Название продукта на русском языке - сырок - происходит от корня слова сыр.

Сырок особенно популярен в Эстонии, Латвии и Литве. Аналогичная продукция производится также в России, Белоруссии, Украине, Венгрии, Польше и Румынии.