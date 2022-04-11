Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: «Два месяца бегала по врачам»

елеведущая Лера Кудрявцева опасается повторить судьбу Жанны Фриске. Яркая блондинка долго не могла забеременеть, и ей пришлось прибегнуть к искусственному зачатию, как и ее коллеге по цеху, которая за счастье стать матерью расплатилась здоровьем и жизнью. Побочным эффектом процедуры ЭКО у знаменитости стала опухоль головного мозга — глиобластома. Неоднократные попытки — только третья увенчалась успехом — сделали теледиву мнительной, пишет 5 канал.

«Я два месяца просто бегала по врачам. Я в принципе знала, что это плохо, но колола гормоны себе в живот. У меня была минимальная доза», — поделилась Кудрявцева в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Боязнь как за собственное здоровье, так и будущее еще не рожденного ребенка, по словам знаменитости, вынудили ее скрывать долгожданную беременность, что спровоцировало слухи о суррогатном материнстве. Однако звезда не жалеет о том, что делала тайну из своего положения: сейчас Кудрявцева — мама трехлетней Маши.