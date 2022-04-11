Кампанию также поддержали U2, Оззи Осборн, Селин Дион, Red Hot Chili Peppers и другие, пишет Esquire.
Элтон Джон, Мадонна и другие звезды выступили в поддержку Украины. В Global Citizen назвали проект крупнейшей в мире кампанией поддержки беженцев
Известные музыканты и другие звезды выступили с массовой поддержкой Украины в рамках кампании правозащитной организации Global Citizen.
К кампании присоединились U2, Брюс Спрингстин, Элтон Джон, Оззи и Шэрон Осборн, Селин Дион, Ленни Кравиц, Мадонна, Red Hot Chili Peppers и многие другие. «Беженцы в Украине и во всем мире сейчас нуждаются в нашей помощи», — говорит Брюс Спрингстин в своем видеообращении, опубликованном 8 апреля в Instagram.
«Нас глубоко ранят страдания людей в Украине, которые мы наблюдаем по мере развития этого конфликта», — говорит Элтон Джон в своем посте.
Кампания Stand Up For Ukraine — одна из многих инициатив, запущенных в поддержку украинских беженцев. Ранее на этой неделе группа Pink Floyd впервые за 28 лет выпустила песню с вокалистом украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком. Все средства от продажи трека пойдут на гуманитарную помощь Украине. При этом группа запретила российским пользователям смотреть запись с новой композицией на YouTube и слушать ее на цифровых площадках.
Как пишет NME, британская благотворительная международная организация War Child переиздала несколько классических альбомов таких исполнителей, как Пол Маккартни, Дэвид Боуи и Coldplay, чтобы собрать деньги для украинских детей.