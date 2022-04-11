Элтон Джон, Мадонна и другие звезды выступили в поддержку Украины. В Global Citizen назвали проект крупнейшей в мире кампанией поддержки беженцев

Кампания Stand Up For Ukraine — одна из многих инициатив, запущенных в поддержку украинских беженцев. Ранее на этой неделе группа Pink Floyd впервые за 28 лет выпустила песню с вокалистом украинской группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком. Все средства от продажи трека пойдут на гуманитарную помощь Украине. При этом группа запретила российским пользователям смотреть запись с новой композицией на YouTube и слушать ее на цифровых площадках.