Амбициозно: ради чего принц Гарри и Меган Маркл бегут из солнечной Калифорнии

Еще совсем недавно Меган Маркл дала понять, что хочет разорвать все отношения с королевской семьей. Она красноречиво отказалась управлять делами благотворительной организации, помогающей бездомным животным в Великобритании. Теперь же появилось предположение, почему жена принца Гарри пошла на этот шаг.