Амбициозно: ради чего принц Гарри и Меган Маркл бегут из солнечной Калифорнии
Амбициозно: ради чего принц Гарри и Меган Маркл бегут из солнечной Калифорнии
Еще совсем недавно Меган Маркл дала понять, что хочет разорвать все отношения с королевской семьей. Она красноречиво отказалась управлять делами благотворительной организации, помогающей бездомным животным в Великобритании. Теперь же появилось предположение, почему жена принца Гарри пошла на этот шаг.
Как выяснилось, работы у герцогини Сассекской предостаточно. Теперь она хочет как можно активнее участвовать в общественно-политической жизни США.
В связи с этим Меган Маркл затеяла переезд. Теперь семья принца Гарри из теплой и солнечной Калифорнии переедет в оживленный Нью-Йорк. Сейчас герцогиня Сассекская подыскивает такое жилье, которое находилось бы неподалеку от штаб-квартиры ООН, сообщает People.com.