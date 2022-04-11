Пн, 11.04.2022
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В России хотят запретить сериал «Сваты»

Limon.ee
В России хотят запретить сериал «Сваты»
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Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала "Сваты" Фото: скриншот с youtube.com
Глава одного из российских регионов напомнил, что права на сериал принадлежат студии «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский, передает eg.ru.

 

 

В России могут запретить знаменитый сериал «Сваты», седьмой сезон которого недавно вышел на экраны. С такой инициативой выступил глава Дагестана Сергей Меликов. В своем Telegram-канале руководитель региона посетовал, что война с российской культурой со стороны западных стран давно перешагнула границы здравого смысла. Но Меликов возмущен тем, что по российскому ТВ до сих пор продолжают показываться сериалы, права на которые принадлежат студии «Квартал 95». 

По словам политика, сейчас он выражает не только личное мнение, но и позицию миллионов российских зрителей. Меликов убежден, что на российском телевидении не должны показывать проекты, так или иначе связанные со студией «Квартал 95».

Российские пользователи Сети неоднозначно восприняли инициативу главы Дагестана. «Больные. Вместо того, чтоб снять лучше, думают отменить», «А дышать можно еще?», «Пускай своими делами занимается, а не о кинематографе думает. Идиоты», «Как можно. На святое покусились», «Печально. Хороший и добрый сериал с отличным юмором», — высказываются комментаторы.

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