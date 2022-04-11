В России хотят запретить сериал «Сваты»

В России могут запретить знаменитый сериал «Сваты», седьмой сезон которого недавно вышел на экраны. С такой инициативой выступил глава Дагестана Сергей Меликов. В своем Telegram-канале руководитель региона посетовал, что война с российской культурой со стороны западных стран давно перешагнула границы здравого смысла. Но Меликов возмущен тем, что по российскому ТВ до сих пор продолжают показываться сериалы, права на которые принадлежат студии «Квартал 95».

По словам политика, сейчас он выражает не только личное мнение, но и позицию миллионов российских зрителей. Меликов убежден, что на российском телевидении не должны показывать проекты, так или иначе связанные со студией «Квартал 95».