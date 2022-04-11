Влюбленность Богатырева, развод и роль многодетной мамы: «Кухня» Елены Подкаминской

Путь Елены Подкаминской к миру кино начался в детстве: родители открыли в Щербинке школу искусств «Радуга», где мама работала с Леной по всем направлениям музыкального образования. С другими учениками Светлана Евгеньевна обращалась мягко, но к наследнице предъявляла повышенные требования. Строгость педагога и главного критика сделала из Подкаминской перфекциониста, готового из кожи вон лезть ради достижения максимальных результатов.

Родители Елены работали так, что у детей возникало сильнейшее желание заниматься танцами, музыкой и театром. Не стала исключением и наша героиня, связавшая судьбу с актерским ремеслом. Правда, добиться успеха получилось не с первой попытки. 10 апреля Подкаминской исполняется 43, и мы рассказываем, на чем она обожглась в профессии и в сердечных делах.