Казалось бы, что может быть смешного на похоронах? Но, как выясняется, даже в самые горькие моменты жизни всегда найдётся человек, который сможет рассмешить всех. «Лайф» собрал пять таких историй.
Пять историй с похорон, которые точно вас рассмешат, хоть вы и не признаетесь в этом
Пять историй с похорон, которые точно вас рассмешат, хоть вы и не признаетесь в этом
"Не умирайте больше!"
"Повезла однажды бабушка меня пятилетнюю на похороны её почившей подружайки. На кладбище ей потребовалось отойти на пару минут, и она меня оставила с нашей соседкой. Та давай меня гнать к гробу, "попрощаться" с покойницей. Я упираюсь, говорю, что не пойду. Соседка хлопает меня между лопаток, подталкивая ближе к гробу и увещевая по пути проститься. Ну я чо, я ничо. Подошла и гаркнула в ящик: "До свидания, тёть Люба, не умирайте больше!" В жизни не помню столько красных лиц, тихо ржущих в локти".
"В детском садике играли в похороны"
"В детском садике играли в похороны. Я была батюшкой. Каждый из игроков играл покойника, кроме меня. И когда очередной человек ложился на место покойника, все делали грустные лица, пускали слезу и вспоминали, каким хорошим был человек, приговаривая примерно следующее: "Алина, ты ушла молодой, жизнь несправедлива, так как забирает лучших! Но ты знай, твои друзья позаботятся о твоём ребёнке!" И рядом стояла коляска с её куклой..."
"Вовочка, перестань грызть ногти!"
"На похоронах деда откуда ни возьмись в голове всплывает анекдот: "Вовочка, перестань грызть ногти! На ногах. У дедушки. И вообще отойди от гроба". Начинаю хихикать, рассказываю сестре; начинаем истерично ржать вместе, утыкаясь лицами друг в друга... А со стороны казалось, что плачем. Мы любим дедушку, и тяга к чёрному юмору у нас от него".
"Так я и отметила свой день рождения"
"Мне исполнялось лет 10 или 11. Мама дала деньги, и мы поехали с одноклассником в кафе на пиццу. В этом кафе было два зала. Во втором зале были поминки, и на всё кафе играла соответствующая похоронная музыка. Официант сказал: "Если вам не мешает данная музыка, вы можете остаться в этом зале и сделать заказ". Так я и отметила свой день рождения, ибо мы специально приехали из села в район, а в другое кафе пойти не додумались или было лень".
"Мама до сих пор мне вспоминает"
"В детстве после похорон дяди все были очень расстроенные. Я, недолго думая, блеснула детским умом: "Надо было ему лопату положить в гробик, чтобы он завтра выкопался". Мама до сих пор мне вспоминает".