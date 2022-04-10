Пять историй с похорон, которые точно вас рассмешат, хоть вы и не признаетесь в этом

"В детском садике играли в похороны. Я была батюшкой. Каждый из игроков играл покойника, кроме меня. И когда очередной человек ложился на место покойника, все делали грустные лица, пускали слезу и вспоминали, каким хорошим был человек, приговаривая примерно следующее: "Алина, ты ушла молодой, жизнь несправедлива, так как забирает лучших! Но ты знай, твои друзья позаботятся о твоём ребёнке!" И рядом стояла коляска с её куклой..."

"Вовочка, перестань грызть ногти!"

"На похоронах деда откуда ни возьмись в голове всплывает анекдот: "Вовочка, перестань грызть ногти! На ногах. У дедушки. И вообще отойди от гроба". Начинаю хихикать, рассказываю сестре; начинаем истерично ржать вместе, утыкаясь лицами друг в друга... А со стороны казалось, что плачем. Мы любим дедушку, и тяга к чёрному юмору у нас от него".