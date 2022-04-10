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Пять историй с похорон, которые точно вас рассмешат, хоть вы и не признаетесь в этом

Limon.ee
Пять историй с похорон, которые точно вас рассмешат, хоть вы и не признаетесь в этом
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Похороны. Иллюстративное фото.
Похороны. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Казалось бы, что может быть смешного на похоронах? Но, как выясняется, даже в самые горькие моменты жизни всегда найдётся человек, который сможет рассмешить всех. «Лайф» собрал пять таких историй.

"Не умирайте больше!"

"Повезла однажды бабушка меня пятилетнюю на похороны её почившей подружайки. На кладбище ей потребовалось отойти на пару минут, и она меня оставила с нашей соседкой. Та давай меня гнать к гробу, "попрощаться" с покойницей. Я упираюсь, говорю, что не пойду. Соседка хлопает меня между лопаток, подталкивая ближе к гробу и увещевая по пути проститься. Ну я чо, я ничо. Подошла и гаркнула в ящик: "До свидания, тёть Люба, не умирайте больше!" В жизни не помню столько красных лиц, тихо ржущих в локти".

"В детском садике играли в похороны"

"В детском садике играли в похороны. Я была батюшкой. Каждый из игроков играл покойника, кроме меня. И когда очередной человек ложился на место покойника, все делали грустные лица, пускали слезу и вспоминали, каким хорошим был человек, приговаривая примерно следующее: "Алина, ты ушла молодой, жизнь несправедлива, так как забирает лучших! Но ты знай, твои друзья позаботятся о твоём ребёнке!" И рядом стояла коляска с её куклой..."
 
"Вовочка, перестань грызть ногти!"
 
"На похоронах деда откуда ни возьмись в голове всплывает анекдот: "Вовочка, перестань грызть ногти! На ногах. У дедушки. И вообще отойди от гроба". Начинаю хихикать, рассказываю сестре; начинаем истерично ржать вместе, утыкаясь лицами друг в друга... А со стороны казалось, что плачем. Мы любим дедушку, и тяга к чёрному юмору у нас от него".
 

"Так я и отметила свой день рождения"

"Мне исполнялось лет 10 или 11. Мама дала деньги, и мы поехали с одноклассником в кафе на пиццу. В этом кафе было два зала. Во втором зале были поминки, и на всё кафе играла соответствующая похоронная музыка. Официант сказал: "Если вам не мешает данная музыка, вы можете остаться в этом зале и сделать заказ". Так я и отметила свой день рождения, ибо мы специально приехали из села в район, а в другое кафе пойти не додумались или было лень".

"Мама до сих пор мне вспоминает"

"В детстве после похорон дяди все были очень расстроенные. Я, недолго думая, блеснула детским умом: "Надо было ему лопату положить в гробик, чтобы он завтра выкопался". Мама до сих пор мне вспоминает".
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