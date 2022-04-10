Поздравляем: жена Константина Ивлева родила

«Девочки, я стала мамой», — написала жена шеф-повара. «Привет, хочу с тобой поделиться громадным счастьем. По-другому и не может быть. Мы родили, моя любимая Лера родила прекрасную дочку. Как же это приятно! Этой новостью хотелось поделиться и сказать о том, что любите друг друга и уважайте. И делайте детей, это самая крутая история, которая может быть. Лера, спасибо большое, что появился такой красивый человечек. У меня есть две безумно красивые принцессы: Маруся и Ника», — сказал счастливый отец.

О беременности жены главного шефа России стало известно в ноябре прошлого года. Уже тогда у Валерии виднелся округлившийся живот и многим показалось, что девушка вот-вот родит. Но это случилось намного позже.

Радостную новость пара сообщила в соцсетях. Ранее 48-летний Константин Ивлев и его жена уже делились, что ждали девочку. Супруги заблаговременно выбрали и имя для наследницы, ее они назвали Никой.

Напомним, на протяжении всей беременности Валерия сталкивалась с испытаниями. В самом начале врачи диагностировали ей сахарный диабет, а после этого у 29-летней брюнетки врачи обнаружили отслоение сетчатки глаза. Ивлева отмечала: «Видимо, я в какой-то день понервничала, давление подскочило, хотя обычно у меня пониженное, на фоне этого скачка отслоилась сетчатка. Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не исправить и в дальнейшем перенапрячься: сделать резкое движение, поднять что-то тяжелое».