Астролог призывает людей к бдительности: «Легко наговорить лишнего»
Планета Меркурий готовится перейти из знака Овна в знак Тельца – казалось бы, что с этого нам, простым смертным землянам? Однако многие уже чувствуют на себе влияние грядущей рокировки, просто не понимают, что именно с ними происходит. Как отразятся на нашем самочувствии и делах небесные перестановки, мы выяснили у астролога-исследователя классической школы Ольги Гранкиной.
В знаке Овна Меркурий будет пребывать до 11 апреля, после чего перейдет «под юрисдикцию» Тельца, где останется до 30 апреля. В дни, оставшиеся до перехода, многие могут пострадать из-за своей болтливости: прощаясь с Меркурием, Овен развязывает язык даже людям обычно сдержанным. В этот период легко знакомиться, сближаться, находить общий язык – но легко и незаметно для себя выболтать секрет или наговорить лишнего. Так что самоконтроль прежде всего! – это общая рекомендация астрологов разных школ.
– Планета Меркурий расположена близко к нашей и отвечает за речь, мышление, учёбу, передачу и усвоение информации, перемещения, поездки и транспорт, - разъясняет Ольга Гранкина. - Так же, как и все остальные планеты, Меркурий проходит зодиакальный круг, последовательно перемещаясь из одного знака в другой и через пару дней сменит Овна на Тельца. Меркурий в Овне характеризовался торопливостью мышления, склонностью к спорам, отстаиванию своей точки зрения, импульсивностью, им управляла стихия Огня. Люди, у которых при рождении Меркурий в Овне, зачастую слышат лишь себя. Меркурий же в Тельце - под покровительством стихии Земли – то есть, более рассудителен, практичен, основателен в выводах. Мышление у людей с Меркурием в Тельце при рождении может быть несколько замедленным, им нужно объяснять всё на конкретных примерах, зато они очень основательно изучают каждый вопрос.
– Многие сейчас жалуются на «странное» самочувствие!
– А что же можно?!
– Меркурий в гороскопах является символическим управителем 3 и 6 домов – то есть, покровительствует обучению, поездкам, торговле, а также повседневной работе и здоровью.
С 11 апреля Меркурий в Тельце, что означает хорошее время для покупок земельных участков, товаров для дома или сада, бытовых приборов и вообще практичных вещей. В плане здоровья именно в этот период имеет смысл пройти обследование щитовидной железы, миндалин, шейного отдела позвоночника, а в офисе или на предприятии уделить внимание комфорту своего рабочего места и внести изменения, если что-то на этом месте вас раздражает или утомляет. С 11 апреля наступает удачный период для приведения в порядок автомобиля, химчистки одежды и мебели и стрижки домашних животных.
– А есть знаки, которым при Меркурии в Тельце будет особенно везти?
Хороший период и для знаков Водной стихии – Рыбам, Ракам и Скорпионам. Меркурий сделает второй по значимости позитивный аспект к их светилам - секстиль, что благоприятно скажется на делах родившихся под знаками стихии Воды. Только Скорпионам в ближайшее время предстоит совершить сложный выбор, так как к их солнцу Телец находится в оппозиции.
Что касается знаков Воздуха и Огня, им нужно будет избегать конфликтов и в любых спорах искать компромисс, так как им Меркурий «напряжет аспект». То есть, сделает к воздушным и огненным знакам напряжённый аспект - квадрат.