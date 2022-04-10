Астролог призывает людей к бдительности: «Легко наговорить лишнего»

– Планета Меркурий расположена близко к нашей и отвечает за речь, мышление, учёбу, передачу и усвоение информации, перемещения, поездки и транспорт, - разъясняет Ольга Гранкина. - Так же, как и все остальные планеты, Меркурий проходит зодиакальный круг, последовательно перемещаясь из одного знака в другой и через пару дней сменит Овна на Тельца. Меркурий в Овне характеризовался торопливостью мышления, склонностью к спорам, отстаиванию своей точки зрения, импульсивностью, им управляла стихия Огня. Люди, у которых при рождении Меркурий в Овне, зачастую слышат лишь себя. Меркурий же в Тельце - под покровительством стихии Земли – то есть, более рассудителен, практичен, основателен в выводах. Мышление у людей с Меркурием в Тельце при рождении может быть несколько замедленным, им нужно объяснять всё на конкретных примерах, зато они очень основательно изучают каждый вопрос.

– Многие сейчас жалуются на «странное» самочувствие!

– Да, Телец, под знак которого 11 апреля перейдет Меркурий, энергетически очень отличается от Овна, поэтому так называемые «астрочувствительные» люди ощущают эту смену энергетики на себе. На смену потребности делиться, говорить, рассказывать приходит обращение внутрь себя, сдержанность, даже замкнутость. Информация усваивается медленнее, подвергается критическому анализу, возникает консерватизм, все новое воспринимается в штыки. У многих сейчас появляется ощущение, что им не верят или вовсе не слышат. На физическом уровне это проявляется отоларингологическими проблемами (воспаления и заболевания ухо-горла-носа), потерей голоса, глотательными спазмами, иногда расстройствами ЖКТ. Но все это пройдет, как только Меркурий уйдет в Тельца. Но там будут свои проблемы. В этом месяце и так целых 4 планеты в знаке Рыбы, а 25-27 апреля к ним присоединится еще и Луна. Это время фантазий и утопий, которые могут утянуть вас не в ту сторону. В этот период лучше творить в искусстве (писать, рисовать, ваять, вязать и пр.), но не в своей жизни. Все планы, задуманные до конца апреля, жизнеспособными не будут.

– А что же можно?!

– Меркурий в гороскопах является символическим управителем 3 и 6 домов – то есть, покровительствует обучению, поездкам, торговле, а также повседневной работе и здоровью.

С 11 апреля Меркурий в Тельце, что означает хорошее время для покупок земельных участков, товаров для дома или сада, бытовых приборов и вообще практичных вещей. В плане здоровья именно в этот период имеет смысл пройти обследование щитовидной железы, миндалин, шейного отдела позвоночника, а в офисе или на предприятии уделить внимание комфорту своего рабочего места и внести изменения, если что-то на этом месте вас раздражает или утомляет. С 11 апреля наступает удачный период для приведения в порядок автомобиля, химчистки одежды и мебели и стрижки домашних животных.

– А есть знаки, которым при Меркурии в Тельце будет особенно везти?

– Конечно. Наступает благоприятный период для Тельцов, а также остальных знаков земли - Девы и Козерога. К их солнцам Меркурий будет в сильном мажорном аспекте – трине, что означает успех практически всех предприятий.

Хороший период и для знаков Водной стихии – Рыбам, Ракам и Скорпионам. Меркурий сделает второй по значимости позитивный аспект к их светилам - секстиль, что благоприятно скажется на делах родившихся под знаками стихии Воды. Только Скорпионам в ближайшее время предстоит совершить сложный выбор, так как к их солнцу Телец находится в оппозиции.

Что касается знаков Воздуха и Огня, им нужно будет избегать конфликтов и в любых спорах искать компромисс, так как им Меркурий «напряжет аспект». То есть, сделает к воздушным и огненным знакам напряжённый аспект - квадрат.