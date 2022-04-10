Украинский беженец Родион спрашивает в фейсбуковской группе ELVA, как он может отблагодарить эстонский народ за помощь.
Украинец, проживающий в Эльва: очень хотелось бы поблагодарить эстонцев, но не знаю, что могу сделать
«Здраствуйте, меня зовут Родион. Я со своей семьей приехал в Эстонию из Украины из-за военных действий 24.03.2022. Мы родом из г. Мариуполь. Сейчас находимся в городе Эльва. Хочу выразить огромную благодарность от всего сердца жителям Эстонии за помощь, за понимание, за советы, за ваши добрые сердца. Спасибо вам большое за то, что приняли нас и оказываете непосильную помощь. Мне бы очень хотелось бы как-то и Вас отблагодарить, только не знаю чем. Может подскажете?» - написал в Фейсбуке Родион.
Родион рассказал Elu24, что он нашел работу в Тарту и в скором времени перевезт туда свою семью.
Вместе с Родионом в Эстонии находится и семья его брата, тоже сбежавшая от ужасов войны. Брат также нашел работу в Тарту, жена его пока в поиске.
Кстати, многие ответили на вопрос Родиона, заданный в Фейбсуке. Большинства пожелали счастливой жизни и посоветовали найти друзей,