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Столько полуголых девушек торговый центр Т1 еще не видел: сногсшибательный показ нижнего женского белья остановил торговлю

Elu24 Limon.ee
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Столько полуголых девушек торговый центр Т1 еще не видел: сногсшибательный показ нижнего женского белья остановил торговлю
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Jüri Pootsmanni kontsert, Barra Crew tantsutrupp ja pesu moeshow T1 kaubanduskeskuse aatriumis.
Jüri Pootsmanni kontsert, Barra Crew tantsutrupp ja pesu moeshow T1 kaubanduskeskuse aatriumis. Фото: Mihkel Maripuu

9 апреля в таллиннском торговом центре Т1 можно было насладиться музыкальным представлением Юри Поотсманна, а также эффектным показом мод. Смотрите нашу эксклюзивную галерею!

9 апреля в Т1 открылась выставка «История прав женщин и женского белья», которую можно посетить до 15 апреля. Во время открытия выставки певец Юри Поотсманн вышел на сцену, спел, а посетители имели возможность насладиться показом белья - современного и ностальгических комбинаций. Выступала и танцевальная труппа Barra Crew.

Кроме того, с 9 апреля на 2-м этаже Т1 Центра открыта выставка «Женщина как роковая красотка — обзорная выставка 2019–2020» Кристи Леппик и Трийн Симсон.​

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