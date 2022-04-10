9 апреля в таллиннском торговом центре Т1 можно было насладиться музыкальным представлением Юри Поотсманна, а также эффектным показом мод. Смотрите нашу эксклюзивную галерею!
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Столько полуголых девушек торговый центр Т1 еще не видел: сногсшибательный показ нижнего женского белья остановил торговлю
Столько полуголых девушек торговый центр Т1 еще не видел: сногсшибательный показ нижнего женского белья остановил торговлю
9 апреля в Т1 открылась выставка «История прав женщин и женского белья», которую можно посетить до 15 апреля. Во время открытия выставки певец Юри Поотсманн вышел на сцену, спел, а посетители имели возможность насладиться показом белья - современного и ностальгических комбинаций. Выступала и танцевальная труппа Barra Crew.