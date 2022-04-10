Вс, 10.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Знаменитого украинского кота Степана номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах

Limon.ee
Знаменитого украинского кота Степана номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Кошка. Иллюстративное фото
Кошка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Средства от продажи билетов направят на благотворительность, сообщает Esquire.

Хозяйка кота Степана из Харькова сообщила в Инстаграм, что ее знаменитый питомец номинирован на престижную премию World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Церемония награждения пройдет в Каннах в отеле Martinez с 18 по 19 мая 2022 года. Хозяйка подчеркнула, что в рамках этого события будет организован сбор средства для пострадавших в Украине.

Кот Степан прославился в интернете в 2021 году благодаря фотографиям с печальной мордочкой у бокалов с разнообразными коктейлями под музыку.

После начала военной операции аккаунт кота не обновлялся две недели, после чего хозяйка сообщила, что они переехали во Францию. В марте с помощью кота Степана удалось собрать более $10 тысяч на помощь украинским зоозащитным организациям.

Ключевые слова
Наверх