Знаменитого украинского кота Степана номинировали на премию World Influencers and Bloggers Awards в Каннах

Хозяйка кота Степана из Харькова сообщила в Инстаграм, что ее знаменитый питомец номинирован на престижную премию World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Церемония награждения пройдет в Каннах в отеле Martinez с 18 по 19 мая 2022 года. Хозяйка подчеркнула, что в рамках этого события будет организован сбор средства для пострадавших в Украине.

Кот Степан прославился в интернете в 2021 году благодаря фотографиям с печальной мордочкой у бокалов с разнообразными коктейлями под музыку.