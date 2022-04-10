Стало известно, как Жанна Фриске травила и унижала молодую коллегу

Семь лет назад не стало певицы Жанны Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» отошла в лучший мир в результате рака. С тех пор в СМИ регулярно появляются биографические материалы о жизни исполнительницы хита «Малинки». После прочтения некоторых из них создается впечатление, что Фриске была чуть ли не святой. Между тем, бывшая коллега певицы по группе «Блестящие» Ксения Новикова решила внести ясность по поводу того, какой покойная была на самом деле. В эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ Новикова заявила, что у Фриске был не самый простой характер. Оказывается, что вместе с Ольгой Орловой они травили и унижали молодую солистку «Блестящих».

В беседе с Лерой Кудрявцевой певица не смогла сдержать слез, рассказывая о поступках своих бывших коллег. По признанию Новиковой, она не держит зла на Фриске — та достаточно страдала и уже ответила за все свои грехи. А вот с Ольгой Орловой у артистки до сих пор сохраняются весьма прохладные отношения. По утверждению Новиковлой, от хамства и агрессии Орловой страдали абсолютно все. Нынешняя ведущая «Дома-2» доходила до того, что требовала от звукорежиссеров отключить микрофоны своим коллегам. «Она так и сказала: выключите их, чтоб они мне не мешали петь», — вспоминает Ксения, которая до сих пор не может окончательно забыть старые обиды.