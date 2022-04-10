Анна Семенович: «Женщины боятся замораживать яйцеклетки, опасаясь случая с Фриске»

42-летняя Анна Семенович много раз говорила, что хотела бы стать мамой. За эти годы у нее было несколько романов, но ни один из них не принес ей долгожданного ребенка. Боясь потерять время, она решилась прибегнуть к новомодной процедуре и заморозила яйцеклетки, пишет «Стархит».

Экс-солистка «Блестящих» открыто говорит об этом и призывает женщин, у которых пока не получается забеременеть, воспользоваться процедурой. Более того — сама Анна собирается зимой плотно взяться за историю с будущим потомством. Не нравится певице лишь то, что вокруг полно хейтеров, критикующих ее за подобные действия. «Почему не говорить о том, что я заморозила яйцеклетку? Многие боятся, что с ними случится такое же, как с Фриске. Хотя Жанна никогда не замораживала яйцеклетки и ничего такого не делала», — говорит звезда в подкаст-шоу «Ниче святого» для «Сберзвука».

Семенович объясняет: за последнее время она все, что планировала, поэтому теперь готова уделять время семье и заботе о будущем малыше. Не страшит ее даже отсутствие потенциального жениха. «Я так напиталась жизнью, что готова отказаться от гастролей и всего, чтобы заняться ребенком. Смогу всегда сама заработать. Несмотря на белые волосы и большую грудь, я умная и самодостаточная женщина, которая может содержать себя», — рассуждает певица.