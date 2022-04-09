Вчера знаменитый фигурист объявил о начале тренерской деятельности. Коллеги Авербуха убеждены, что он принял это решение ради заработков.
«Надо искать работу»: Илья Авербух остался ни с чем
Вчера 48-летний российский фигурист Илья Авербух объявил о начале тренерской карьеры. В интервью спортсмен заявил, что вместе с хореографом-постановщиком Еленой Масленниковой они открыли школу танцев на льду. Между тем, далеко на все коллеги с энтузиазмом восприняли решение Авербуха. Так, депутат Государственной Думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала эту новость весьма иронично. По мнению экс-фигуристки, желание Авербуха попробовать себя в качестве тренера связано с тем, что он остался без работы на телевидении и без денег, сообщает "Экспресс Газета".
«Видимо, „Ледниковый период“ закончился, надо работу искать. Постановки — это одно. А тренер — это совершенно другое. У него есть опыт. В первую очередь он катался сам. Это важно. Получится ли? Поживем-увидим. Куда бежать впереди паровоза? Посмотрим и все увидим»,
— заявила Роднина в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Напомним, что открытая Авербухом школа танцев на льду базируется на катке «Вдохновение». По словам самого фигуриста, сейчас они с Еленой Масленниковой набирают детей в юниорские танцы на льду. Впрочем, Илья Изяславич отдельно подчеркнул, что его желание заняться тренерской деятельностью никак не скажется на других проектах, в которых он задействован. Так что инсинуации Родниной вряд ли подтвердятся.
«Тренировки начинаются рано — в 8:00 утра. На каждое утреннее занятие с 8:00 до 10:00 я еду работать тренером, а потом уже окунаюсь в другую, обычную работу. Конечно, тренерская деятельность требует не только два часа в день, но сейчас я работаю в таком режиме», — подчеркнул спортсмен, у которого недавно нашелся красавец-брат.