«Хотела рассказать»: Собчак отреагировала на информацию об израильском гражданстве

9 апреля ряд СМИ сообщили о том, что Ксения Собчак стала гражданкой Израиля. По словам анонимных источников издания Haaretz, звезда прилетела в страну авиакомпанией «Эль Аль» вместе с сыном Платоном, чтобы оформить все необходимые документы для репатриации.

Телеведущая поспешила опровергнуть слухи. Она опубликовала в соцсетях видео, в котором с присущей ей иронией рассказала, что на самом деле находится в Подмосковье.

«Все пишут про израильское гражданство, ну я думаю, почему мне бы не сделать пост. Нахожусь в районе Рублево-успенского шоссе. Много лет живу за городом. Место жительство не меняла. В гости приглашать не буду! Шабат шалом из Подмосковья, пошла обедать с сыном. Всем пока!»

Не так давно Ксения Анатольевна пожаловалась на финансовые трудности, связанные с отключением монетизации на YouTube. Тем не менее она отметила, что даже несмотря на это, они с командой продолжают активно работать (читайте также: «Спонсорство не работает»: Ксения Собчак призналась в финансовых трудностях).