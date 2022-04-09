Уехавшая из России Нюша хвастает новым шикарным жильем в Дубае

Уже год поклонники певицы видят ее исключительно на фоне пейзажей Арабских Эмиратов.

Нюша (в свидетельстве о рождении которой значится просто «Анна Шурочкина») отправилась на берега Персидского залива еще в прошлом году: поправлять здоровье и готовиться к очередным родам. Общественность периодически оповещали, как обстоит дело с появлением на свет младшего братишки наследницы по имени Симба.

И вот в середине декабря родился малыш, имени которого счастливые родители так и не назвали: только рассказывают, что оно крайне необычное, да еще младенец якобы сам его выбрал. Хранят интригу…

И только в начале 2022 года звездное семейство из самой Нюши, ее супруга Игоря Сивова и двух маленьких детей ненадолго показалось в Москве. Что и говорить, момент они выбрали не слишком удачный, и сами это быстро поняли. И опять отбыли в ОАЭ, пишет «Экспресс Газета».

Певица Нюша и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, уже воспитывают двухлетнюю дочь с необычным именем Симба. Исполнительница не раз заявляла, что пока не собирается становиться дважды мамой, но планы, очевидно, изменились.

Похоже, уже надолго и всерьез. Вряд ли пара снова готовится к очередной беременности, а других внятных объяснений отъезда с родины публике не предъявлено. Но факт есть факт: Нюша показала, какой шикарной квартирой в Дубае обзавелись они с семьей.

Было очень много комментариев про румтур, в этом выпуске покажу. Постаралась очень детально рассказать о нашем уютном местечке», - написала своим подписчикам радостная вокалистка.

На своей страничке в Instagram певица разместила короткий видеоролик, демонстрирующий просторы нового жилья. За неполные сутки он собрал больше 100 тысяч просмотров.

Более подробную видеоэкскурсию по квартире фанатам Нюши и Сивова предлагают найти на канале певицы в YouTube. Похоже, увиденное вполне порадовало фолловеров.