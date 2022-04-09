«Давай помиримся»: сын Жириновского не успел попросить прощения у отца и лишь прислал венок на кладбище

Сообщается, что Игоря Лебедева, как и его матери Галины, не было на прощании с Жириновским. Несмотря на это, наследник прислал траурный венок на могилу отца — надпись гласит: «Давай помиримся». Напомним, у отца и сына был давний конфликт. Лебедев, бывший вице-спикер Госдумы от ЛДПР, даже не захотел избираться в последний созыв, потому что был недоволен политикой партии. По слухам, здоровье Владимира Вольфовича ухудшилось на фоне демарша сына, который сменил фамилию и переехал в другую страну.

Лебедев также опубликовал пост в социальных сетях, написав на русском и английском языках: «Покойся с миром, папа!».

К слову, в толпе собравшихся проститься с Жириновским заметили его внебрачных детей — сына Олега и дочь Анастасию, которая пришла вместе с мамой.

Напомним, Игорь родился в браке Владимира Жириновского с Галиной Лебедевой в 1971 году. Он окончил Московскую юридическую академию и связал свою жизнь с политикой. У мужчины трое детей — близнецы Александр и Сергей, а также младший Игорь.

Что касается внебрачных детей Владимира Вольфовича, то у него их двое. Сын Олег Эйдельштейн родился в 1986 году от романа с Жанной Газдаровой. Только в 1995 году Жириновский показал наследника в эфире. Олег женился в 2011 году на Мадине Батыровой, правда, отца на торжестве не было, зато он оплатил банкет на 800 человек и все сопутствующие расходы.