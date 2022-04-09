Татьяна Лазарева: «Валера Меладзе все потерял! Теперь любимого артиста России нельзя послушать»

«Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски», — заявила 55-летняя Лазарева.

Если же Валерия Татьяна поддержала, то Николая Баскова, Олега Газманова и остальных, кто защищает Родину, осудила. «Есть те, кто все поддерживает. Такие всегда возле кормушек, были любимчиками. Коля Басков… ему сложно терять то, что имеет…» — добавила теледива в YouTube-шоу «ЖВЛ».

Впрочем, позиция Меладзе не мешает ему выступать в критикуемой стране, на днях он дал концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие, разумеется, прошло в закрытом режиме. Как известно, выступить в России артист готов за 70 тысяч евро (почти семь миллионов рублей по текущему курсу).