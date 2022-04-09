Татьяна Лазарева рада, что коллега без страха делится своими мыслями — музыкант говорит все, что думает, о российских гражданах. Правда, за подобную критику Меладзе пришлось пожертвовать карьерой, ведь именно в нашей стране певец собирал огромные залы.
Татьяна Лазарева: «Валера Меладзе все потерял! Теперь любимого артиста России нельзя послушать»
«Меладзе не молчит и, соответственно, все потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски», — заявила 55-летняя Лазарева.
Если же Валерия Татьяна поддержала, то Николая Баскова, Олега Газманова и остальных, кто защищает Родину, осудила. «Есть те, кто все поддерживает. Такие всегда возле кормушек, были любимчиками. Коля Басков… ему сложно терять то, что имеет…» — добавила теледива в YouTube-шоу «ЖВЛ».
Впрочем, позиция Меладзе не мешает ему выступать в критикуемой стране, на днях он дал концерт в Санкт-Петербурге. Мероприятие, разумеется, прошло в закрытом режиме. Как известно, выступить в России артист готов за 70 тысяч евро (почти семь миллионов рублей по текущему курсу).
«Плюс необходимо оплатить расходы на пребывание, проживание. Мы дадим вам заграничный счет, вы оплатите», — уточнял подробности директор Меладзе Сергей Луппов.