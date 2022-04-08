Более 10 лет понадобилось Наталье, чтобы исполнить главную мечту — стать мамой. И вот сегодня сестра Жанны Фрисе родила дочь. Малышка появилась на свет в одной из московских клиник, пишет Стархит.
Сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь
Сестра Жанны Фриске поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав фото из родильного дома. Малышка появилась на свет 8 апреля весом в 4470 граммов и ростом в 58 сантиметров. «Добро пожаловать в этот мир!» — расчувствовалась новоиспеченная мама.
К слову, Наталья не стала скрывать, что дважды проходила процедуру ЭКО. Последняя попытка дала положительный результат, и Фриске забеременела.
«Я забеременела раньше Жанны — в 2011 году. Но, к сожалению, тогда малыш замер, то же самое произошло в 2014 году и в 2015-м. Врачи говорили, что у нас с Сергеем генетическая несовместимость. В 2017 году делали ЭКО — тоже не получилось. Неудача и стала одной из причин развода. В 2019 году доктор сказал, что после всего, кроме ЭКО, мне уже ничего не поможет. После всех выскабливаний и выкидышей я «заработала» непроходимость труб. Вот такая история. Полгода себя подготавливала. В итоге пошла к врачу, которому доверяла. Она мягко, бережно, аккуратно ввела меня в протокол и, тьфу-тьфу, все получилось с первого раза. Сделала тест на девятый день после подсадки — сразу две полоски», — рассказывала она в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Также Фриске призналась, что будет растить малышку без ее отца. Примерно на третьем месяце беременности Наталья рассталась со своим избранником по имени Александр. Несмотря на это, она намерена в ближайшем будущем снова стать мамой.
«У меня заморожено еще много яйцеклеток, которые ждут своего часа. Я хочу много детей. Боялась очень гормональной терапии, из-за которой растут не только доброкачественные клетки, но и злокачественные. Очень долго готовилась к этому, сдавала кучу анализов. Потом настроила себя на то, что все будет хорошо. Так и получилось. Из-за гормонотерапии чуть набрала в весе», — отмечала 35-летняя сестра певицы.