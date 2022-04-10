Ученые определили и самый приятный в мире запах.
Ученые определили самый неприятный запах в мире
Самый неприятный запах, по мнению ученых, содержится в поте ног. Ученые определили самый неприятный в мире запах — им стал аромат изовалериановой кислоты, сообщает Science Daily со ссылкой на публикацию в научном журнале Current Biology.
Этот запах, как утверждают эксперты, встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок. Кроме того, данный ингредиент содержится в поте ног.
Самым приятным запахом, по результатам исследования, стал аромат ванили. На втором месте — этилбутират, который пахнет как персик. Исследование проводилось среди 235 человек из девяти разных стран мира с из разных слоев общества.
«Так как эти группы людей проживают в столь разнообразных по запахам регионах, например, в тропических лесах, на побережьях морей, в горах, городах, мы получаем много разных типов ароматического опыта», — комментирует один из ученых Артин Аршамян из Каролинского института.
Однако традиционные представления о том, что культура оказывает влияние на то, какие запахи приятны человеку, исследование опровергло. Нравится запах или нет завит от структуры молекулы и личных предпочтениях.