Дженнифер Лопес и Бен Аффлек «объявили» о помолвке

Дженнифер Лопес породила множество новых слухов о помолвке. Но на этот раз, похоже, все серьезно. Во время ее шопинга в магазине мебели в Калифорнии вместе с дочерью Эммой глазастые фотографы заметили обручальное кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце певицы и актрисы! Учитывая тот факт, что несколько месяцев до этого Бена заметили в ювелирном магазине… все сходится.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Valerie Macon

Кроме того, догадки подтверждают и недавние признания Дженнифер. Во время грандиозного промотура своего нового фильма «Выходи за меня» она неоднократно рассказывала журналистам о том, с какой непреодолимой силой в ней вновь разгорелась любовь к Бену Аффлеку. Даже на премьеру своего ромкома она выбрала свадебное платье, а оскароносный режиссер и актер, похоже, не мог налюбоваться на возлюбленную на красной дорожке и нежно ее поцеловал. Ждем эксклюзивных подробностей — в какой момент Бен встал на одно колено.