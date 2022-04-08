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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек «объявили» о помолвке

Limon.ee
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек «объявили» о помолвке
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: Matt Winkelmeyer

Похоже, самая долгожданная звездная свадьба все-таки состоится в обозримом будущем, сообщает Elle.

Дженнифер Лопес породила множество новых слухов о помолвке. Но на этот раз, похоже, все серьезно. Во время ее шопинга в магазине мебели в Калифорнии вместе с дочерью Эммой глазастые фотографы заметили обручальное кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце певицы и актрисы! Учитывая тот факт, что несколько месяцев до этого Бена заметили в ювелирном магазине… все сходится.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Valerie Macon

Кроме того, догадки подтверждают и недавние признания Дженнифер. Во время грандиозного промотура своего нового фильма «Выходи за меня» она неоднократно рассказывала журналистам о том, с какой непреодолимой силой в ней вновь разгорелась любовь к Бену Аффлеку. Даже на премьеру своего ромкома она выбрала свадебное платье, а оскароносный режиссер и актер, похоже, не мог налюбоваться на возлюбленную на красной дорожке и нежно ее поцеловал. Ждем эксклюзивных подробностей — в какой момент Бен встал на одно колено. 

Напомним, что Лопес и Аффлек однажды уже чуть не отправились к алтарю — это было 20 лет назад, когда пара впервые была помолвлена. Однако в 2004-м они прекратили отношения под давлением СМИ — пара не смогла справиться с повышенным вниманием. Кажется, сейчас, на фоне развития социальных сетей, внимание увеличилось стократно. Но, уверены, любовь на этот раз победит и мы увидим Джей Ло в реальном подвенечном образе.

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