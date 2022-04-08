Группа "Ляпис Трубецкой" направит деньги со своего концерта в Таллинне на поддержку Украины

Фонд «Воины света» был закрыт российскими властями восемь лет назад после аннексии Крыма. Теперь лидер группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок хочет возродить фонд. Сергей Михалок, убежденный критик режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина.

Название концерта происходит от одноименной песни, которая стала неофициальным гимном так называемой Украинской Революции 2014 года. В песне содержится призыв к отстранению от должности президента России Владимира Путина.

Сергей Михалок сформировал группу Gross в 2014 году после событий на Майдане. Став гражданином Украины, музыкант постоянно обращал внимание на военную агрессию России в Украине и одновременно поддерживал боевой дух воинов своей новой родины.

В Беларуси, где он родился, Михалоку грозит уголовная ответственность за оскорбление режима Лукашенко. Организация его концертов в России также больше невозможна.

Известные песни "Ляписа Трубецкого" прозвучат в субботу в концертном зале Cathouse в Таллинне. Концерту в Таллинне будет предшествовать выступление группы в Риге, откуда они перейдут к следующим концертам в Вильнюсе, Берлине, Гамбурге, Нюрнберге и других странах Европы.