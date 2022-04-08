Внук Пугачевой может сняться в «Короне» от Netflix
В этот уик-энд Netflix объявил кастинг на роль молодых внуков Елизаветы II для нашумевшего сериала «Корона», а поклонники Никиты Преснякова вдруг вспомнили, что он как раз весьма похож на принца Гарри, когда тому было на десяток-другой лет поменьше.
«Сходство есть. Действительно, я считаю, вроде похож. Хотя я принца Гарри никогда не видел. Не знаю, что там за принц — матерится вроде».
Более того, дедушка Никиты считает, что внук запросто мог бы сыграть не только принца Гарри в подходящем возрасте, но и при большом желании кого угодно, ведь талантов младшему в семье Пресняковых не занимать:
«Он может сыграть! Он доказывал это — в любой роли. И сам может снимать, он прекрасный оператор, и музыку может написать — для прекрасного фильма “Триггер” написал. Способный парень, идет своим путем».