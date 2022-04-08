Внук Пугачевой может сняться в «Короне» от Netflix

В этот уик-энд Netflix объявил кастинг на роль молодых внуков Елизаветы II для нашумевшего сериала «Корона», а поклонники Никиты Преснякова вдруг вспомнили, что он как раз весьма похож на принца Гарри, когда тому было на десяток-другой лет поменьше.